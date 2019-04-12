الرئيس مون يؤكد عزمه على منع تكرار حادث العبارة

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قال الرئيس "مون جيه إين" إنه عازم على منع وقوع حادث مأساوي، مثل حادثة غرق العبارة "سيه وال".وقد أعرب "مون" عن عزمه في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، في الذكرى السنوية الخامسة لغرق العبارة، الذي أودى بحياة أكثر من ثلاثمائة شخص، من بينهم مائتان وخمسون من طلاب المدارس الثانوية، كانوا في رحلة ميدانية.وأشار "مون" إلى أنه دائم التفكير في الحادث، وأكد أنه سيتم كشف حقيقة الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه.وقال الرئيس إن الكثير من التغيير قد حدث في السنوات الخمس، التي أعقبت الحادث، بما في ذلك موقف المواطنين من شؤون السلامة وتعاطفهم مع غيرهم من المواطنين. واستشهد "مون" بسكان مقاطعة "كانغ وون"، الذين اعتنى بعضهم ببعض في خضم حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت المنطقة.وقال إن المواطنين الذين يضعون الحادث في الاعتبار يمكنهم أن يغيروا العالم.وكرر "مون" تعازيه للأسر المكلومة، وتعهد بإعطلاء الأولوية لحياة وسلامة العامة.