الرئيس مون يعرب عن تعازيه لفرنسا بعد حريق الكاتدرائية

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن مواساته للشعب الفرنسي، إثر ورود الأنباء عن الحريق الهائل الذي تعرض له مبنى كاتدرائية نوتردام التاريخي، في وسط باريس.وقال "مون" إن الكاتدرائية تعد واحدة من أعظم الكنوز في تاريخ البشرية، وإن الأضرار الناجمة عن الحريق تعد خسارة للعالم بأسره.وأكد "مون" أن العالم سوف يتحد لتخفيف الحزن الكبير الذي يشعر به الشعب الفرنسي، وإعادة بناء الكاتدرائية المشيدة منذ القرون الوسطى.كما قال إن قيم الشعب الفرنسي، المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة، سوف تستمر، ودعا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى التحلي بالشجاعة.