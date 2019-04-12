صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطًا في موقع يونغ بيون

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قال مركز أبحاث أمريكي إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة الأسبوع الماضي أظهرت نشاطًا قد يشير إلى نقل أو إعادة معالجة المواد المشعة، في الموقع النووي الرئيسي لكوريا الشمالية، في "يونغ بيون".وكشف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، عن الصور أمس الثلاثاء، على موقعه على شبكة الانترنت.وقال المركز إن صور الثاني عشر من أبريل أظهرت خمس عرباتِ سككٍ حديديةٍ متخصصة، بالقرب من منشأة تخصيب اليورانيوم ومختبر الكيمياء الإشعاعية في الموقع.وفي الماضي، كان يبدو أن نشاط هذه العربات مرتبط بحركة المواد المشعة أو إعادة معالجتها.وأضاف التقرير أن النشاط المرصود لا يستبعد إمكانية القيام بهذه الأعمال.