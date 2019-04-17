بان كي مون يقترح التعاون بين سيول وبكين في أزمة الغبار الناعم

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قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" إن كوريا الجنوبية والصين بحاجة إلى التوقف عن تبادل اللوم، في أزمة الغبار الناعم، والتعاون معًا لحل المشكلة.وقد صرح "بان" بذلك خلال ندوة عقدت في سيول أمس الثلاثاء، لمناقشة الأزمة الصحية العامة، والحلول الممكنة لها.وبعد تعيينه رئيسًا لمنظمة حكومية كورية جديدة تختص بأزمة الغبار الناعم، زار الأمين العام السابق للأمم المتحدة الصين، وأطلعه المسؤولون الصينيون على جهود بكين في معالجة الأزمة.وقال "بان" إن منظمته ستسعى إلى التعاون مع الدول الأخرى التي تواجه أزمات مماثلة.وأشار أيضًا إلى ضرورة بذل الجهود المحلية أولًا لمواجهة أزمة الغبار الناعم، كما دعا إلى استخدام الأساليب العلمية لتحديد أسبابها.