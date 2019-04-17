كوريا الجنوبية وتركمانستان تواصلان التعاون في مجال الطاقة

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في المحطة الأولى من جولة الرئيس الكوري "مون جيه إين" في منطقة آسيا الوسطى، وصل الرئيس الكوري إلى تركمانستان.وبعد حفل ترحيب رسمي أقيم في العاصمة "عشق أباد"، عقد "مون" محادثات قمة مع نظيره التركمانستاني "قربان غولي بيردي محمدو".وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال الرئيسان إنهما سيعملان على تنفيذ سياسة الشمال الجديدة لسيول وخطة تركمانستان الرامية إلى أن تصبح محورا لوجستيا، لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.كما أشار الزعيمان إلى المساهمة الكورية الجنوبية في بناء المجمع الكيمائي في "كيانلي" في تركمانستان، واتفقا على مواصلة التعاون في قطاع الطاقة.وقرر الجانبان أيضا توسيع التعاون بينهما في مجال الصحة والرعاية الطبية، ومجال تكنولوجيا المعلومات، والبيئة.وبعد اختتام زيارته الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام في تركمانستان، سوف يتوجه "مون" إلى أوزبكستان، حيث سيمضي ثلاثة أيام في زيارة رسمية، قبل أن يتوجه إلى كازاخستان.وتعد البلدان الثلاثة ذات أهمية كبيرة في سياسة الشمال الجديدة لسيول، التي تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية لكوريا الجنوبية مع روسيا وبلدان وسط وشمال القارة الآسيوية.