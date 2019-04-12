زيادة قبول التنوع الثقافي بين المراهقين وانخفاضها بين البالغين

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تبين أن قابلية استيعاب التنوع الثقافي قد زادت بين المراهقين الكوريين بينما انخفضت بصورة طفيفة بين البالغين.وقد جاء ذلك في دراسة عن "قابلية التنوع الثقافي للشعب لعام 2018"، أجرتها وزارة المرأة والأسرة.وبلغت قابلية المراهقين 71.22 نقطة لتكون أعلى بـ 18.41 نقطة من البالغين الذين بلغت قابليتهم 52.81 نقطة. وبالمقارنة مع نتائج الدراسة قبل 3 سنوات، فقد ارتفعت قابلية المراهقين بمقدار 3.59 نقطة، إلا أن قابلية البالغين انخفضت ب 1.14 نقطة.كما تبين أن التوجه نحو دولة مكونة من قومية واحدة قد انخفضت في الجملة.انخفضت نسبة الإجابة بـ "ضعف قوة التضامن الوطني عند قبول مختلف القوميات" من 37.7 % قبل ثلاث سنوات إلى 34.9%. أما نسبة الإجابة بأن "الحفاظ على القومية الواحدة أمر جدير بالفخور" فقد انخفضت من 53.5% قبل ثلاث سنوات إلى 46.5%.وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت الإجابة بأن "القومية الواحدة تساعد على رفع القدرة التنافسية الوطنية " من 40% قبل ثلاث سنوات إلى 34.3%.