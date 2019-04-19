مون يعقد قمة مع الرئيس الأوزبكي

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وصل الرئيس الكوري مون جيه إين إلى أوزبكستان أمس الخميس في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، وهي المحطة الثانية في جولته التي تشمل ثلاث دول في منطقة آسيا الوسطى.وسيعقد مون قمة مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف اليوم الجمعة لمناقشة سبل تحسين العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والطب والإدارة العامة وتكنولوجيا الدفاع.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعقد فيها قمة بين الجانبين منذ أن عقد الرئيسان قمتهما الأولى في نوفمبر من عام 2017 عندما قام الرئيس الأوزبكي بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية.ومن المقرر أن يلقي مون خطابا أمام البرلمان الأوزبكي في طشقند، حيث يتوقع أن يسعى الرئيس الكوري للحصول على دعم البرلمان الأوزبكي لجهود سيول لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وسوف يتوجه مون إلى سمرقند يوم غد السبت في زيارة تستغرق يومين لإحدى أقدم المدن في آسيا الوسطى قبل اختتام رحلته إلى أوزبكستان.