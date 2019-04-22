تقرير يقول إن الرئيس مون لديه رسالة من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

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قال تقرير بثته قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لديه رسالة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لتسليمها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.ونقلاً عن مصادر دبلوماسية كورية جنوبية متعددة، قال التقرير يوم الجمعة إن رسالة ترامب تتضمن "أشياء مهمة لمسار العمل الحالي، وأشياء يجب أن تؤدي إلى شيء إيجابي للقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية."وقالت المصادر إن مون كان واضحًا مع ترامب بأنه يجب أن يتم فعل شيء ما، سواء كان صفقة صغيرة أم كبيرة، جيدة أم سيئة.ويقول المراقبون إنه يبدو أن مون تلقى الرسالة من ترامب عندما عقدا قمة في البيت الأبيض يوم 11 أبريل.وفي تلك القمة، قال الرئيس مون إنه سيسعى إلى عقد قمة بين الكوريتين قريبًا، بينما طلب ترامب من مون تحديد ما تريده كوريا الشمالية وأن يقوم مون بإبلاغه بموقف بيونغ يانغ في أقرب وقت ممكن.