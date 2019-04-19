كوريا وكازخستان تتفقان على تعزيز التعاون

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، والرئيس الجديد لكازخستان "قاسم جومارت توكاييف"، القمة الأولى بينهما اليوم الاثنين.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيسين أشارا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قد توسعت بشكل مطرد، منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1992.كما أشار الزعيمان إلى أن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 220 مرة منذ ذلك الحين، وأن عدد الزوار بين البلدين قد تجاوز 90 ألف زائر.وقد أعرب الرئيس الكازخستاني عن امتنانه لزيارة "مون" إلى بلاده، في وقت وصفه بأنه وقت مهم للانتقال السياسي في كازخستان، حيث تولى "توكاييف" الرئاسة في أواخر الشهر الماضي، بعد استقالة الرئيس السابق. وقد وصل الرئيس الكوري الجنوبي إلى البلاد أمس الاحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.ومن جانبه، أعرب الرئيس "مون" عن أمله في تعزيز التعاون مع كازخستان، وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفق الزعيمان على زيادة التعاون وتعزيز التبادلات الشعبية بين البلدين.وقال "مون" إن البلدين سيعملان على تعزيز السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وآسيا الوسطى، كما طلب دعم كازخستان لجهوده في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وردًا على ذلك، قال "توكاييف" إن بلاده تدعم بنشاط عملية السلام، وستواصل تقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة.وسوف يختتم "مون" زيارته غدًا الثلاثاء عائدًا إلى أرض الوطن، حيث سينهي جولته التي استغرقت 8 أيام، والتي زار خلالها تركمانستان وأوزبكستان وكازخستان.