صادرات النفط الروسي إلى كوريا الشمالية عشرة أضعاف صادرات الصين

اتضح أن حجم الصادرات الصينية من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية خلال الشهرين الأولين من عام 2019 كان فقط عُشر حجم الصادرات الروسية خلال نفس الفترة.جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي.ونقل راديو صوت أمريكا عن التقرير أن الصين زودت بيونغ يانغ بألف و170 طناً من النفط المكرر في شهري يناير وفبراير، بينما صدرت روسيا لها أكثر من عشرة آلاف و350 طنًا خلال نفس الفترة.وفي عام 2017، حدد قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي السقف السنوي لصادرات النفط المكرر إلى كوريا الشمالية بما لا يزيد عن 500 ألف برميل، أو ما بين 60 إلى 65 ألف طن، وتمثل الكمية التي قدمتها الصين وروسيا إلى كوريا الشمالية في أول شهرين من هذا العام حوالي خمس ذلك الحد الأقصى السنوي.