الولايات المتحدة تؤكد على التجريد النووي الشامل قبل القمة بين كيم وبوتين

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قبيل عقد القمة بين قائدي كوريا الشمالية وروسيا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ملتزمون بنزع السلاح النووي النهائي وبشكل يمكن التحقق منه بالكامل من كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن واشنطن على علم بالتقارير المتعلقة بالقمة، مشيرا إلى أن العالم يركز على التزام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنزع السلاح النووي.وأضاف المسؤول أن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون ونظيره الروسي نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف، سيواصلان المشاورات "لسد أي ثغرات في الطريق نحو الأمام".وفي وقت سابق، أكد الكرملين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان في مدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا يوم غد الخميس.وتعد قمة كيم وبوتين الأولى بينهما، وهي أيضا أول قمة يعقدها كيم منذ انهيار القمة الثانية في فبراير بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.