السلطات الأمريكية تحقق في اقتحام السفارة الكورية الشمالية في مدريد

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صرح محامي "إيدريون هونغ"، قائد جماعة " كوريا الحرة" المناوئة لكوريا الشمالية والمعروف بأنه قاد عملية اقتحام السفارة الكورية الشمالية في إسبانيا، بأن هونغ مختبئ الآن هروبًا من فريق اغتيال كوري شمالي.وفي الثامن عشر من هذا الشهر تم الكشف عن لقطات مصورة، تقوم فيها وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية بالتفتيش في بيت "هونغ ".كما يقال إن عضو جماعة كوريا الحرة "كريستوفر آن" الكوري الأصل، وهو متقاعد من القوات البرمائية الأمريكية، اعتقلته سلطات التحقيق الأمريكية في الثامن عشر من هذا الشهر.وفي الثالث والعشرين من هذا الشهر عُقدت جلسة محاكمة مفتوحة، بحضور "آن"، حيث رفضت المحكمة طلبه لإطلاق سراحه بكفالة مالية، ليخضع "آن" للتحقيقات وهو في حالة الاحتجاز.وأكد النائب العام، الذي يمثل الحكومة الأمريكية في هذه المحاكمة، على أن السلطات القضائية الأمريكية تنوي تسليمه إلى إسبانيا وليس إلى كوريا الشمالية، فيما يتعلق بمسألة تسليمه.وفي ظل عدم السماح بإطلاق سراح "آن" بالكفالة، من المتوقع أن تستأنف جلسات التحقيق معه في محكمة "لوس أنجلوس" الفيدرالية، في 18 من شهر يوليو القادم.