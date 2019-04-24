كيم جونغ أون يصل إلى روسيا

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وصل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إلى الشرق الأقصى الروسي اليوم الأربعاء، لعقد محادثات قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، التي تديرها الدولة، فقد رافق "كيم" عدد من المسؤولين من حزب العمال، كانوا قد رافقوه إلى هانوي لحضور القمة الثانية مع الولايات المتحدة.ومع ذلك، فلم يتضمن الوفدُ نائب رئيس حزب العمال "كيم يونغ تشول"، الذي لعب دورًا رئيسيًّا في ترتيب مؤتمرات القمة بين بيونغ يانغ وكل من واشنطن وبكين. كما لم تذكر الوكالة ما إذا كانت السيدة الأولى "ري سول جو" قد رافقت زوجها أم لا.وقبل وصول الزعيم الكوري الشمالي، أكد الكرملين أن "بوتين" و"كيم" سيلتقيان غدًا الخميس في مدينة "فلاديفوستوك"، مما يضع نهاية لأسابيع من التكهنات الإعلامية.وقال الكرملين إن الزعيمين سيركزان على البحث عن حل سياسي ودبلوماسي، لتوقف المفاوضات النووية.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، فمن المتوقع أن يقترح "بوتين" استئناف المفاوضات السداسية النووية، خلال محادثاته مع "كيم".