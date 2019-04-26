ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الخامس على التوالي

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تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في شهر أبريل الجاري.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد وصل إلى 101,6 نقطة في أبريل، بزيادة مقدارها 1,8 نقطة مقارنة بشهر مارس.وقال التقرير إن قراءة المؤشر سجلت نمواً لمدة خمسة أشهر متتالية منذ ديسمبر الماضي، وهي أيضًا المرة الأولى منذ سبعة أشهر التي يتجاوز فيها المؤشر مستوى 100 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 تعني أن المتفائلين يفوق عدد المتشائمين حول مستقبل الاقتصاد.وقد ارتفعت خمسة مؤشرات فرعية ضمن المؤشر المركب بينما بقي مؤشر واحد دون تغيير مقارنة بالشهر السابق. وجاء هذا التقرير بعد يوم من إعلان البنك المركزي الكوري أن الاقتصاد تقلص بمقدار 0,3% خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ عشر سنوات.وقال مسؤول في البنك المركزي إن مؤشر شعور المستهلك الذي يقيس مشاعر الناس تجاه الاقتصاد قد يختلف عن أرقام النمو الاقتصادي، وأرجع السبب في ارتفاع المؤشر إلى توقعات الجمهور فيما يتعلق بالميزانية الإضافية وأسعار الإسكان المستقرة.