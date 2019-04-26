البنتاغون تؤكد أن الدبلوماسية هي المسار الأساسي لنزع السلاح النووي

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قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء إن الجيش الأمريكي سيواصل دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأدلى شاناهان بهذه التصريحات أمام لجنة فرعية في مجلس النواب، في أثناء إدلائه بشهادته حول طلب ميزانية وزارة لدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، للعام القادم.وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية سيظل الهدف الرئيسي لإدارة ترامب، وأن الدبلوماسية ستظل هي المسار الأساسي لتحقيق هذا الهدف.وأضاف أن الجيش الأمريكي لم يغير موقفه أو عملياته أو قوته، لكنه يواصل إجراء مناورات استعدادا للطوارئ في حالة فشل الجهود الدبلوماسية.وقال شاناهان أيضا إنه ليس على علم بأي أنشطة تخصيب نووي أو تجارب صاروخية من قبل كوريا الشمالية منذ انهيار قمة هانوي بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فبراير الماضي. كما أكد على أن العقوبات ضد كوريا الشمالية ستبقى سارية، وأن الجيش الأمريكي سيعمل على الحفاظ على تلك العقوبات.