المبعوث النووي الأمريكي يزور سيول يوم الخميس القادم

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن الممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" سيزور كوريا الجنوبية يومي الخميس والجمعة القادمين.وقالت الوزارة إن "بيغون" سيلتقي بعدد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين "لمناقشة الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل من كوريا الشمالية".وخلال زيارته، سيعقد المبعوث الأمريكي اجتماعًا لمجموعة العمل مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" لمناقشة قضية نزع السلاح النووي، وكذلك مناقشة العلاقات بين الكوريتين. ومن المتوقع أن يتم أيضا بحث سبل استئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن عقب فشل قمة هانوي.وسوف تستعرض سيول مع الولايات المتحدة إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية عبر المنظمات الدولية.وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن "بيغون" سيزور اليابان يومي الثلاثاء والأربعاء قبل زيارته إلى سيول.