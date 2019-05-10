الحكومة تطلب التأييد الشعبي لتقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن تقديم مساعدات غذائية إنسانية لكوريا الشمالية يحتاج إلى تأييد وإجماع شعبي، مؤكدة على ضرورة جمع آراء الشعب بعناية.جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "لي سانغ مين" اليوم الاثنين، حيث أضاف ردا على سؤال حول الفترة اللازمة لجمع آراء الشعب، أن الوزارة لم تحدد بعد مثل تلك الفترة.وقال إن وزير التوحيد "كيم يون تشول" سيجرى غدا الثلاثاء لقاءات مع مسؤولي المنظمات المدنية ذات الصلة بالتعاون المدني بين الكوريتين ضمن جهوده للاستماع إلى الآراء حول تقديم مساعدات غذائية إنسانية لكوريا الشمالية، كما سيلتقى يوم الخميس القادم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتعاون الإنساني التابعة للوزارة، لنفس الغرض.وكان الوزير "كيم" قد اجتمع اليوم الاثنين مع سكرتير عام برنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيسلي" الذي يقوم حاليا بزيارة للبلاد.وأكد المتحدث على عدم حدوث أي تغيير في موقف سيول الداعي إلى إجراء دراسة حول إمكانية تقديم مساعدات غذائية إنسانية لكوريا الشمالية، مع الالتزام بما ينص عليه البيان المشترك بين الكوريتين لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.