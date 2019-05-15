المحكمة ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق سنغري

Photo : YONHAP News

رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق "سنغري"، العضو السابق في فرقة "بيغ بانغ"، الذي يواجه اتهامات بالاختلاس وتنظيم خدمات جنسية.وقالت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الثلاثاء إن هناك "مجالًا للنزاع" بشأن تهمة الاختلاس، وأنه لا خطر على الأدلة من بقائه خارج الاحتجاز.كما رفضت المحكمة أيضًا إصدار مذكرة توقيف لشريكه "يو إن سوك"، الرئيس السابق لشركة "يوري هولدنغز"، للسبب نفسه.ويُتَّهم كل من "يو" والمطرب المشهور بترتيب خدمات جنسية لمستثمرين يابانيين في ديسمبر عام 2015 في سيول.ويشتبه في أن "سنغري" دفع مقابلًا لخدمات الدعارة في عام 2015، كما يتهم الاثنان باختلاس 260 مليون وون من نادي "الشمس المحرقة"، وهو مركز فضيحة الجنس والمخدرات الواقع في جنوب سيول.