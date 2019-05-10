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بعد مرور 20 عاما على زيارة الملكة البريطانية "إليزابيث" الثانية إلى منطقة "آن دونغ" بكوريا الجنوبية، زار ابنها الثاني الأمير "أندريو" إلى المنطقة أمس الثلاثاء.ويُشار إلى أن الملكة "إليزابيث" كانت قد زارت المنطقة معبرة عن رغبتها في زيارة مكان كوري أصيل. وبعد مرور 20 عاما على ذلك زار المنطقة ابنها الثاني مرة أخرى.وقد خلع الأمير حذاءه لدى دخوله إلى غرفة الضياغة في بيت "تشونغ هو" الكوري القديم، كما شاهد الشجرة التي كانت الملكة قد زرعتها بنفسها.وقد تم إعادة إعداد مائدة حفل عيد الميلاد التقليدي لطبقة النبلاء الكوريين، التي تم تقديمها إلى الملكة سابقًا، تكريما للأمير الذي قال إن الملكة لا تزال تتذكر جيدا مائدة حفل عيد ميلادها الثالث والسبعين، الذي تمتعت بها في هذا المكان.تجدر الإشارة إلى أن عدد زوار قرية "هاهوي" تجاوز مليون شخص لأول مرة في عام 1999 بعد زيارة الملكة البريطانية إليها، ليزيد بنحو ثلاثة أضعاف عدد الزوار في العام السابق.وقد قررت بلدية "آن دونغ" تسمية مسافة يبلغ طولها 32 كيلومترا، وتربط بين قرية "هاهوي" ومعبد "بونغ جونغ" البوذي، بالطريق الملكي، كما قررت إنشاء منتج سياحي خاص له.