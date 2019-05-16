مون يلتقي مع الأمير أندرو لمناقشة العلاقات بين كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة

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جلس الرئيس "مون جيه إين" مع الابن الثاني للملكة "إليزابيث" الأمير "أندرو"، في اجتماع خاص عُقِد في المكتب الرئاسي في سيول أمس الأربعاء.وخلال محادثاته مع الأمير، تحدث "مون" عن التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأكد أن المملكة المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي هي شريك مهم لكوريا الجنوبية في تحقيق نزع السلاح النووي وإقامة السلام الدائم.كما أشار "مون" إلى أن المملكة المتحدة أرسلت ثاني أكبر قوات إلى كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية بعد الولايات المتحدة، وأبلغ الأمير أن الشعب الكوري سيظل ممتنًا إلى الأبد لبلاده.وردًّا على ذلك، أشاد الأمير بعملية إقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأعرب عن تضامنه ودعمه لجهود سيول ذات الصلة.كما شكر الرئيس "مون" والحكومة الكورية على اهتمامها بالقضايا المتعلقة بالمحاربين القدامى البريطانيين، ووعد بمزيد من الاهتمام والدعم فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين البلدين.