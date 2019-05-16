رئيس الوزراء يحث البرلمان على سرعة البدء في مداولات الميزانية الإضافية

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حث رئيس الوزراء "لي ناك يون" البرلمان على سرعة البدء في المداولات حول الميزانية التكميلية.وخلال اجتماع تنسيق السياسات الذي عقد في سيول اليوم الخميس، قال "لي" إن البرلمان لم يبدأ بعد في مراجعة مشروع القانون بعد 20 يومًا من تقديم الحكومة له إلى البرلمان.وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تعقد الأحزاب السياسية على الأقل جلسة برلمانية واحدة لمراجعة القانون، حتى وإن كانت تخوض صراعًا سياسيًّا فيما بينها.وقال إن الحكومة وضعت الميزانية الإضافية لتنشيط الاقتصاد المتباطئ ومساعدة المتضررين من حرائق الغابات، مؤكدًا على أهمية الاستجابة الاقتصادية في الوقت المناسب.وفي الشهر الماضي، وضعت الحكومة مشروع قانون الميزانية التكميلية، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، والمخاوف المتزايدة بسبب أزمة الغبار الناعم.