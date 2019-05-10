أول منتج سياحي في مقاطعة جاكانغ في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

صرحت شركة سياحية في كوريا الشمالية بأنها ستطرح منتجا سياحيا خاصا، في مقاطعة "جاكانغ" في كوريا الشمالية، والتي لم يتم السماح للسياح الغربيين بالوصول إليها حتى الآن، مما أثار اهتماما كبيرا.وحسبما جاء في موقع شركة "Young Pioneer Tours" المتخصصة في السياحة في كوريا الشمالية عبر الانترنت بالأمس، تنوي الشركة طرح جولة سياحية لمدة يوم، يتم خلاله القيام بزيارة إلى مدينة "مانبو" بكوريا الشمالية، على الحدود الكورية الشمالية بين كوريا الشمالية والصين.وطبقا للشركة، فإن مقاطعة "جاكانغ" ظلت غير مفتوحة للسياح الأجانب حتى الآن، لتكون المقاطعة الوحيدة من بين المقاطعات التسعة في كوريا الشمالية في هذا الجانب.وقالت الشركة إن مدينة "مانبو" في المقاطعة، قد فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب، من خلال افتتاح جسر يربط منطقة "جيان" الصينية بالمدينة في الشهر الماضي.