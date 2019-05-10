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أقيم عرض فني كبير حضره الزعيم الصيني "شي جين بينغ" في الصين حيث غنى نجم الهاليو "بي" فيه مما فتح الباب أمام تغيير خطوة السلطات الصينية لحظر الهاليو.وقد تلقى الفنان "بي" دعوة إلى مهرجان الثقافة الآسيوية المقام في إطار فعاليات الدورة الأولى لمسابقة الحوار الحضاري الآسيوي، والذي أقيم في الملعب الوطني في بكين بعد ظهر أمس، ليقدم عرضا غنائيا.وتجدر الإشارة إلى أن تلقي الفنان الكوري الدعوة إلى الحدث الرسمي الصيني يمثل أول حالة من نوعها بعد خطوة حظر الهاليو، بعد نشر نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع (ثاد) في كوريا الجنوبية.وقد بلغ عدد الزوار إلى الملعب ثلاثين ألف شخص للتمتع بالمهرجان، وتم بث المهرجان إلى مختلف أنحاء الصين بواسطة التلفزيون المركزي الصيني.