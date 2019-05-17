واشنطن ترسل مبعوثها الخاص بشأن كوريا الشمالية إلى موسكو اليوم

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من المقرر أن يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية "مارك لامبرت" زيارة إلى روسيا اليوم الجمعة، لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.ونقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قال تقرير نشرته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء أمس الخميس، إن "لامبرت" سيزور موسكو اليوم الجمعة لمناقشة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يجتمع "لامبرت"، الذي زار موسكو في أوائل مارس الماضي، مع السفير في وزارة الخارجية الروسية "أوليغ بورميستروف"، ونائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف"، خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد إجراء مباحثات هاتفية بين الممثل الأمريكي الخاص لقضايا كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" مع "مورغولوف"، وأيضا بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ووزير الخارجية "سيرجي لافروف" في مدينة "سوتشي" الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.