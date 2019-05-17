بولتون يصف كوريا الشمالية بأنها تحدٍ مُلحّ

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وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" قضية كوريا الشمالية بأنها تعتبر "تحديًا مُلحّا" بالنسبة لبلاده.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بولتون" أمس الخميس بعد إجراء محادثات مع وزير خارجية سنغافوره، حيث أعلن بولتون في تغريدة نشرها على تويتر أنه عقد "اجتماعًا رائعًا" مع وزير خارجية سنغافوره "فيفيان بالاكريشنان" في واشنطن، لتعزيز التعاون القوي والمشاركة الاستراتيجية بين البلدين.ووصف "بولتون" سنغافوره بأنها شريك مهم للولايات المتحدة في مواجهة "التحديات الملحة"، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران.ويذكر أنه من النادر أن يذكر بولتون كوريا الشمالية في تصريحاته على تويتر، وهو ما يشير إلى أنه بحث قضايا كوريا الشمالية خلال اجتماعه مع وزير خارجية سنغافوره.