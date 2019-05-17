احتفال بمناسبة الذكرى الـ39 على حركة كوانغ جو الديمقراطية

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من المقرر أن يُقام غدا السبت احتفال بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والثلاثين على اندلاع حركة كوانغ جو الديمقراطية في مقبرة الثامن عشر من مايو الوطنية في مدينة كوانغ جو، بحضور أكثر من 5 آلاف من ممثلي مختلف القطاعات الاجتماعية وأعضاء أسر الضحايا والمواطنين، والطلاب تحت شعار "كوانغ جو في مايو، كوريا العادلة".وبعد انتهاء المراسم، سيقدم المشاركون تحية للذين ضحوا بأرواحهم من أجل الديمقراطية.وقد اندلعت حركة كوانغ جو الديمقراطية، وهي انتفاضة شعبية ضد الحكم العسكري، يوم الثامن عشر من شهر مايو من عام 1980 واستمرت حتى يوم السابع والعشرين.وقامت الحكومة الكورية بتعيين يوم الثامن عشر من مايو يومًا تذكاريًا لحركة كوانغ جو الديمقراطية، يوم التاسع من مايو من عام 1997.