الحكومة الكورية توافق على تقديم مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ

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أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة الكورية أن الحكومة الكورية قد قررت تقديم مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ، بغض النظر عن الأوضاع السياسية الحالية، كما قررت التصديق على زيارة رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين ذوي الصلة بأعمال مجمع كيسونغ الصناعي إلى كوريا الشمالية.جاء ذلك في بيان مكتوب صدر عقب انتهاء اجتماع الأمن الوطني، الذي عُقِد اليوم الجمعة.وقال المصدر إن الحكومة قررت تقديم دعم مالي يبلغ قيمته 8 ملايين دولار، تلبية لطلب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف، بغرض تحسين الحالة الغذائية للأطفال والأمهات الحوامل من المواطنين في كوريا الشمالية.وفيما يتعلق بطريقة تقديم الدعم للشمال، قررت الحكومة أن تواصل جهودها في الاستماع إلى أراء المواطنين الكوريين، كما تدرس حاليا تقديم مساعداتها للشمال عن طريق المنظمات الدولية.