مطعم كوري شمالي في هانوي يبيع تقنية التعرف على الوجه

Photo : KBS News

قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أول من أمس السبت الماضي إن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومركز "جيمس مارتن" لدراسات حظر الانتشار النووي قد اكتشفا أن مطعم "كوريو" الكوري الشمالي في العاصمة الفيتنامية هانوي قد يكون غطاء لمجموعة "فيوتشر تيك" لبرامج الكمبيوتر، وشركة "غلوكوم" للصناعات الدفاعية.وأضافت أن صاحب المطعم الكوري الشمالي "كيم جونغ كيل" هو مطور لبرامج التعرف على الوجه، وله علاقة مع مجموعة "فيوتشر تيك".ومن جهته قال "جاسون آرثربن" المحلل المتخصص في شؤون كوريا الشمالية والصين في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة إن لدى المركز معلومات كافية تفيد بأنه يتم بيع هذه التقنية المعلوماتية الحديثة من خلال مطعم "كوريو" الكوري الشمالي، نظرا لأن كوريا الشمالية تحاول الحصول على أموال من الخارج لدعم نظام الزعيم "كيم جونغ أون".