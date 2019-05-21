ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثالث على التوالي

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر أبريل، للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات الزراعية.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم في أسعار المستهلكين في المستقبل، ليصل إلى 103.67 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0,3% مقارنة بالشهر الأسبق.وبذلك يكون المؤشر قد سجل ارتفاعًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية منذ فبراير، بعد انخفاضه لأربعة أشهر منذ أكتوبر من العام الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي، ليستمر في الارتفاع على أساس سنوي للشهر الثلاثين على التوالي.وقال البنك المركزي إن أسعار النفط دفعت المؤشر إلى الأعلى، حيث ارتفع متوسط سعر خام دبي القياسي في كوريا الجنوبية بنسبة 6.7% على أساس شهري، ليصل إلى 72.13 دولار في الشهر الماضي.كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للقطاع الزراعي بنسبة 1.3% على أساس شهري، بسبب الزيادة الحادة في الطلب على المنتجات الحيوانية.