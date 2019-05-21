لجنة التحقيقات تتوصل إلى صعوبة إعادة فتح التحقيق في انتحار الممثلة جانغ جا يون

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خلصت لجنة التحقيق، التابعة لوزارة العدل، إلى أنه سيكون من الصعب التوصية بإعادة فتح التحقيق في الشكوك الرئيسية المحيطة بحادثة انتحار الممثلة "جانغ جا يونغ"، في عام 2009.وقد كشفت اللجنة عن تقييمها أمس الاثنين، مع إقرارها بأن التحقيق الذي أجرته النيابة والشرطة آنذاك في قضية "يانغ" كان سيئًا. وقالت اللجنة إن مذكرة الانتحار التي كتبت "جانغ" فيها إنها وقعت ضحية لاعتداء جنسي كانت متوافقة مع الحقائق.ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أنه كان من المستحيل التأكد مما إذا كانت القائمة التي ضمت أسماء العشرات من الرجال، بمن فيهم مسؤولون تنفيذيون في بعض الشركات، والذين يُزعَم أن "جانغ" أُجبرت على ممارسة الجنس معهم، ستكون موجودة بالفعل أم لا.ويأتي هذا الإعلان بعد أن استعرضت اللجنة وناقشت تقريرًا عن الممثلة الراحلة، تلقته من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمكتب المدعي العام، يوم الاثنين الماضي.وقد استمرت لجنة تقصي الحقائق في إعداد التقرير بعد 13 شهرًا من التحقيقات التي انطلقت بسبب عدم توجيه أي اتهام للأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.