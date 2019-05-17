الرئيس مون يعرب عن امتنانه للإمارات للمساعدة في تحرير مواطن كوري

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اتصالا هاتفيا أمس الاثنين بالشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب خلاله عن شكره وتقديره نيابة عن الحكومة والشعب الكوري للجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح مواطن كوري جنوبي كان مختطفا في ليبيا.وقال الرئيس "مون" إن الإفراج عن المواطن الكوري بمساعدة الإمارات يدل دلالة واضحة على مدى متانة علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة القائمة بين سيول وأبوظبي.ومن جانبه، أعرب ولي عهد أبوظي الشيخ "محمد بن زايد أل نهيان" عن سعادته البالغة للإفراج عن المواطن الكوري الجنوبي من ليبيا، كما أعرب عن أمله في تحقيق المزيد من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشاد الرئيس الكوري "مون" بالعلاقات بين البلدين خاصة في مجالات الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية والذكاء الصناعي والطاقة.وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.الجدير بالذكر أن المواطن الكوري الجنوبي قد تم إطلاق سراحه يوم الخميس الماضي بعد مرور 315 يوما من احتجازه في ليبيا.وجاء ذلك بعد أن تعهد الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لسيول في شهر فبراير الماضي بدعم الجهود الهادفة لتحرير المواطن الكوري.