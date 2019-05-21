سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة يعقد مؤتمرًا صحفيًّا

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من المقرر أن يعقد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الثلاثاء بشأن مصادرة الولايات المتحدة لسفينة شحن كورية شمالية.وأعلن "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الاثنين، عن إقامة هذا المؤتمر الصحفي الذي يعد الأول من نوعه، حيث لم يسبق أن عقدت كوريا الشمالية مؤتمرًا صحفيًّا في الأمم المتحدة.ومن المرجح أن يندد السفير "كيم" بالاحتجاز الأمريكي للسفينة الكورية الشمالية، ومن المتوقع أيضًا أن يدعو المنظمة الدولية إلى رفع عقوباتها عن بيونغ يانغ، بحجة أنها غير عادلة.وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت يوم التاسع من مايو الجاري أنها صادرت السفينة "وايز أونست"، وهي إحدى أكبر سفن الشحن الكورية الشمالية، قائلة إن السفينة استُخدمت لتصدير الفحم الكوري الشمالي بشكل غير قانوني، كما عملت على استيراد الآلات الثقيلة، مما ينتهك العقوبات الدولية.وأشارت الوزارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها الولايات المتحدة سفينة شحن كورية شمالية، لانتهاكها عقوبات الأمم المتحدة.