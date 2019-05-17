الرئاسة تتوصل للمسؤول عن تسريب تفاصيل المكالمة بين مون وترامب

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تم التوصل إلى المسؤول في السفارة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة الذي سرَّب تفاصيل المحادثات الهاتفية بين رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى أحد نواب المعارضة في البرلمان.وقال المكتب الرئاسي أمس الأربعاء إنه أجرى تحقيقًا بخصوص التسريب، وتوصل إلى أن أحد أعضاء السفارة اطَّلع على تسجيل المحادثة الهاتفية بعد يوم من إجرائها.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال النائب "كانغ هيو سانغ" من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن الرئيس "مون جيه إين" طلب من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" زيارة كوريا الجنوبية بعد رحلته إلى اليابان المقررة في أواخر مايو، نقلًا عن مصدر دبلوماسي في الولايات المتحدة لم يذكر اسمه.وفي ذلك الوقت، لم يكن المكتب الرئاسي والبيت الأبيض قد كشفا عن تفاصيل المحادثات الهاتفية في بياناتهما الرسمية.ووفقًا للمكتب الرئاسي، فإن المسؤول المشار إليه كان صديقًا للنائب "كانغ" في المدرسة الثانوية، وقد سلَّمه تفاصيل المحادثات الهاتفية خلال مكالمة عبر الهاتف.ومن المقرر أن يزور "ترامب" كوريا الجنوبية في أواخر الشهر القادم، لمناقشة إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية والتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.