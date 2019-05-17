الحكومة الكورية تسعى لاعتماد الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية

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صرحت الحكومة الكورية أمس بأنها تسعى إلى اعتماد 3 اتفاقيات من الاتفاقيات الرئيسية الأربع لمنظمة العمل الدولية والتي لم تعتمدها حتى الآن.وهذه الاتفاقيات الثلاث عبارة عن اتفاقيتين متعلقتين بحرية التجمعات، واتفاقية متعلقة بحظر العمل القسري.وإذا تم اعتماد هذه الاتفاقيات ستتغير بيئة العمل الكورية تغيرا كبيرا حتى يتم ضمان حقوق الوظائف الخاصة، وضمان انضمام المقالين إلى نقابات العمال.الجدير بالذكر أن كوريا أصبحت عضوا رسميا في المنظمة في عام 1991 إلا أنها لم تعتمد 4 اتفاقيات من بين الاتفاقيات الرئيسية الثماني للمنظمة حتى الآن، وهو ما جعلها تتعرض لانتقادات دولية، بما في ذلك ضغوط تجارية من قبل الاتحاد الأوربي الذي أشار إلى أن كوريا لا تلتزم بجهود التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.وسيتوجب على الحكومة الكورية من أجل التصديق على تلك الاتفاقيات الحصول على موافقة البرلمان وتعديل القوانين ذات الصلة.وعقب إعلان الحكومة عن هذه الخطة، أعرب قطاع العمل عن تقديره الإيجابي بينما أعرب قطاع أصحاب العمل عن قلقه، وهو ما يشير إلى احتمال استمرار الجدل الاجتماعي حول هذا الموضوع.