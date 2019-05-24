شركات الاتصالات الكورية تتخذ إجراءات للتعامل مع قضية هواوي الصينية

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بدأت شركات الاتصالات الكورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع قضية "هواوي" الصينية بعد أن طالبت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية بالمشاركة في الحد من التجارة مع الشركة الصينية.وتتراوح حصة مبيعات شركات الاتصالات الكورية للصين من إجمالي حجم مبيعاتها، ما بين 4% و47%.وبلغت حصة مبيعات شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات إلى الصين من إجمالي حجم مبيعاتها 17.7% في العام الماضي، بزيادة 1.7% مقارنة مع العام الأسبق، حيث تصدر "سام سونغ" رقائق الذاكرة المستخدمة في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تنتجها شركة "هواوي" الصينية.وطبقا لتقرير صادر عن "سام سونغ"، بلغت حصة مبيعاتها لشركات "آبل" و"إيه تي آند تي" و"دويتش تيليكوم" و"هواوي" و"فرايزن"، من إجمالي حجم مبيعاتها، حوالي 15%.أما حصة مبيعات شركة "إس كيه هاينكس" الكورية للصين فبلغت 47% من إجمالي حجم مبيعاتها، فيما بلغت حصة مبيعات شركة "إل جي" الكورية للإلكترونيات إلى الصين 3.9%.