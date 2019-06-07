سيول تنفي زيارة الرئيس الصيني لها في يونيو

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نفى مكتب الرئاسة الكورية الأنباء التي تفيد بزيارة محتملة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية .وقال مسؤول في مكتب الرئاسة في تصريح صحفي موجز اليوم الجمعة إن الحكومتين الكورية والصينية تجريان مباحثات على مستوى العمل حول موعد ومكان وأسلوب الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني "شي جين بينغ " لكوريا الجنوبية ، لكنه أضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان الرئيس "شي" سيزور سيول أم لا.وأكد المسؤول على ضرورة تنفيذ هذه الزيارة إلا أنه أشار إلى أن تفاصيل الزيارة لا تزال قيد النقاش .وكانت صحيفة كورية أفادت نقلا عن مصدر في بكين بأن الصين تستعد لرحلة الرئيس "شي" إلى كوريا الجنوبية قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري في أوساكا باليابان.وسبق للرئيس الصيني أن قام بزيارة لكوريا الجنوبة في شهر يوليو من عام 2014.