ترامب يؤكد أن واشنطن لا تتعجل استئناف المفاوضات مع الشمال

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أبدى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وجهة نظر إيجابية حول المفاوضات مع كوريا الشمالية، لكنه أكد من جديد أنه لن يتعجل استئناف المفاوضات.وفي حديثه في البيت الأبيض أمس الأربعاء، قال "ترامب" إن التعامل بين واشنطن وبيونغ يانغ سيظل على ما يرام، مضيفًا أنه "ليس في عجلة من أمره"، وقال إن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة، وأن النظام لم يعد يجري تجارب نووية.وسُئل "ترامب" أيضًا عن تفاصيل الرسالة التي ادعى أنه تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الاثنين الماضي، فأجاب بأنها كانت رسالة "غير متوقعة"، ووصفها بالرسالة "الدافئة واللطيفة"، وأضاف أنه سيتم الكشف عن محتوى الرسالة في مرحلة ما، لكنه لم يحدد متى.وقال أيضًا إن الولايات المتحدة كانت تتجه نحو الحرب مع كوريا الشمالية عندما تولى منصبه، لكن البلدين تربطهما الآن "علاقة جيدة للغاية".