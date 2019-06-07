الرئيس ترامب لم يتوقع تلقي رسالة من الزعيم الكوري الشمالي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه تلقى خطابا رائعا جدا في إشارة الى الرسالة التي وججها إليه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون.وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره البولندي " أنجاي دودا" بعد مباحثات قمة بينهما إن الزعيم "كيم" كتب خطابا رائعا جدا وكان هذا أمرا غير متوقع، مضيفا أنه يتوقع تسوية القضية الكورية الشمالية بشكل جيد، لكنه لن يتسرع في لقاءه.في الأثناء عقد "ستيف بيغن" المبعوث الأمريكي الخاص للسياسة بشأن كوريا الشمالية لقاءا مع ممثلي الدول الأعضاء لمجلس الأمن للأمم المتحدة الازمة مع بيونغ يانغ.وأشاد المبعوث الامريكي بالخطوات التي اتخذتها مؤخرا كوريا الشمالية بما فيها رسالة الزعيم "كيم" باعتبار تأثيرها الإيجابي على مرحلة التفاوض. كما ناقش "بيغن" مع سفراء دول مجلس الأمن الدولي كيفية الخروج من الركود في العلاقات مع كوريا الشمالية.