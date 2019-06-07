أخت الزعيم الكوري الشمالي تنقل رسالة للتعازي في وفاة لي هي هو

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أرسل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أخته "كيم يو جونغ" إلى منطقة "بان مون جوم" من أجل نقل باقة من الزهور ورسالة تعزية في وفاة السيدة " لي هي هو" أرملة الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ".والتقت مديرة القسم الأول لحزب العمل الكوري الشمالي "كيم يو جونغ" بمدير الأمن القومي في مقر الرئاسة "جونغ عوي يونغ" ونائب وزير التوحيد "سو هو" ونائب الرئيس لمركز كيم ديه جونغ للسلام "بارك جي وون" ونقلت باقة الزهور والرسالة باسم الزعيم "كيم".وأعرب الزعيم "كيم " في رسالة التعازي عن مشاعر الحزن إلى أسرة "لي" مضيفا أن الجهود الكبيرة التي بذلتها "لي" طوال حياتها تمثل دعامة ثمينة للعلاقات بين الكوريتين. لكن الزعيم "كيم" لم يرسل وفدا خاصا للتعازي.وصرح مقر الرئاسة بأن وقت اللقاء لم يستغرق سوى ربع ساعة وبأن اللقاء لم يشهد تبادل رسائل بين ؤئيسي الكوريتين.ويرى المحللون أن الزعيم "كيم" حاول الالتزام بقواعد الآداب من خلال نقل تعازيه بواسطة أخته تقديرا لعلاقاته الخاصة مع الراحلة، إلا أنه لم يرسل وفدا للتعازي في ظل الركود في العلاقات بين الكوريتين، وتوقف المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بالأمس خبرا بإرسال الزعيم "كيم" رسالة التعازي إلى السيدة الراحلة.