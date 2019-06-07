تحسين النظام الطبي للقوات المسلحة

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من المقررأن يتم التبسيط في الخطوات التي يعتمدها الجنود للانتفاع بخدمات المستشفيات المدنية.وأعلنت وزارة الدفاع الكورية اليوم عن خطة تتضمن تعديلا وتنفيذا في النظام الطبي للقوات المسلحة.وطبقا للخطة، يتوقع إدخال تبسيط كبيرفي الإجراءات التي يتخذها الجنوب من أجل استخدام المستشفيات المدنية.ففي الوقت الراهن يتعين على الجنود تلقي المرحلة الأولى من العلاج في مكاتب الرعاية الطبية التابعة للوحدات العسكرية ثم تلقي مذكرات التشخيص من قبل المستشفيات العسكرية قبل الانتفاع بخدمات المستشفيات المدنية في الخارج. وبموجب التعديل سيتمكنون من زيارة المستشفيات المدنية باستخدام مذكرات التشخيص الصادرة من الوحدات العسكرية.كما سيتم تعزيز القدرات الطبية للمستشفيات العسكرية ذاتها بتوظيف 886 شخص من الصيادلة والممرضين والمتخصصين في أشعة "أكس" حتى نهاية هذا العام، من أجل توزيعهم على مختلف المستشفيات العسكرية ومكاتب الرعاية الطبية التابعة للوحدات العسكرية.بالإضافة إلى ذلك سيتم إعداد نظام الحجز الطبي الذي يسمح للجنود بالحجز بأنفسهم من أجل اختصار مدة الانتظار في المستشفيات العسكرية.كما سيتم نشر مروحيات خاصة للنقل، مزودة بأجهزة علاج الطوارئ حتى يتلقى المرضى علاجا بالسرعة المطلوبة .وقررت وزارة الدفاع تنفيذ هذه الخطة بدءا من هذا العام بصورة تدريجية ومتابعة الخطة من خلال إدارة فريق عمل يشارك فيه عدد من الخبراء المدنيين.