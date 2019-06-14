سيول لم تتخذ قرارًا بشأن القمة غير الرسمية مع طوكيو

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، بشأن ما إذا كان سيتم عقد قمة بين سيول وطوكيو هذا الشهر.جاء ذلك التصريح ردًّا من أحد المسؤولين الكبار في الوزارة، على سؤال من الصحفيين أمس الخميس، بشأن تقرير إعلامي ذكر أن اليابان تدرس عقد قمة ثنائية غير رسمية مع كوريا الجنوبية، على هامش قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في أوساكا في 28 يونيو.وقد نشرت بعض وسائل الإعلام هذه التكهنات، قائلة إن عقد قمة رسمية سيكون أمرًا صعبًا، في ضوء الخلافات المزمنة حول العديد من القضايا، بما في ذلك قضية العمل القسري في زمن الحرب.وعندما سئل المسؤول عن موقف سيول من مطالبة طوكيو بتشكيل لجنة تحكيم تضم طرفًا ثالثًا، للفصل في قضية العمل القسري، قال المسؤول إن حكومة كوريا الجنوبية تراجع هذا الاقتراح بعناية.