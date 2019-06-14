سيول ترفض توصية للانضمام إلى البروتوكول الدولي لنبذ عقوبة الإعدام

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رفضت الحكومة الكورية توصية قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للانضمام إلى بروتوكول دولي خاص بنبذ استخدام عقوبة الإعدام.وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قدمت في شهر سبتمبر من العام الماضي توصية بأن تنضم سيول للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العام الماضي، والذي يهدف إلى إلغاء العقوبة.وأبلغت الحكومة المفوضية في فبراير من هذا العام أن التوصية تحتاج إلى مراجعة على المديين المتوسط والبعيد لأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار الرأي العام والظروف داخل وخارج البلاد.وقال مسؤول باللجنة إن اللجنة تعتزم تقديم توصية للحكومة بهذا الشأن بعد تنفيذ الإجراءات المناسبة.والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية لديها وقف فعلي لعقوبة الإعدام، غير أن البلاد لا تزال تصدر هذه العقوبة، لكنها لم تنفذ أيا من هذه الأحكام فعليا منذ عام 1998، ولم تعلن رسميا عن وقفها.