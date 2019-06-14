الحكومة تطالب بخمسمائة تريليون وون في ميزانية عام 2020

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طلبت الوزارات الحكومية ما يقرب من 500 تريليون وون، لميزانية العام المقبل.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة إن طلبات الميزانية والتمويل لجميع الوكالات الحكومية، لعام 2020، قد تم جمعها، حيث بلغت 498.7 تريليون وون، بزيادة نسبتها 6.2% عن ميزانية العام الجاري.وبالنظر إلى خطة الحكومة بتسليم بعض مشاريع الإنفاق إلى الحكومات المحلية، ستصبح الزيادة الفعلية أعلى من 7%.وقد بلغت الطلبات المجمعة 345.7 تريليون وون، بزيادة نسبتها 5.1% عن ميزانية العام الحالي، في حين ارتفعت طلبات التمويل بنسبة 8.7%، لتصل إلى 153 تريليون وون.ووفقًا للمجالات المحددة، فقد زادت الطلبات المتعلقة بالإنفاق على الرفاهية والرعاية بنسبة 12.9%، حيث تخطط الحكومة لتوسيع حجم البدلات وصناديق المعاشات التقاعدية للأسر محدودة الدخل والباحثين عن عمل والمسنين.كما زادت ميزانية البحث والتطوير بنسبة 9.1% لتصل إلى 22.4 تريليون وون.وارتفعت نفقات الإنفاق الدفاعية بنسبة 8% لتصل إلى 50.4%، بينما زادت طلبات التمويل المتعلقة بالبيئة بنسبة 5.4%، لتصل إلى 7.8 تريليون وون.وتخطط وزارة الاقتصاد لوضع اللمسات الأخيرة على طلبات الميزانية وتقديمها إلى الجمعية الوطنية، بحلول الثالث من سبتمبر.