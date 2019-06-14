قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج تسجل أعلى مستوياتها

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سجلت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج أعلى مستوياتها خلال الربع الأول من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتخطيط، بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج 14.11 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة 44.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة في المجالات الإنتاجية بلغ 5.79 مليار دولار، أي ما يعادل 41% من إجمالي الاستثمارات في الخارج، وتلتها في مجالات المالية والتأمين بنسبة 33.7%، ومجالات العقارات بنسبة 11.4%، ومجالات البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 4.9% ، فمجالات الصناعة المعدنية بنسبة 2.3%.وقال التقرير إن حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الولايات المتحدة بلغ 3.65 مليار دولار، محتلا بذلك 25.9% من إجمالي الاستثمارات.ويرجع السبب في زيادة الاستثمارات الكورية المباشرة في الولايات المتحدة إلى توسيع الإجراءات الحمائية للتجارة الأمريكية.أما حصة الصين من الاستثمارات الكورية المباشرة فبلغت 12%، تلتها جزر"كيمان" بنسبة 8.9%.