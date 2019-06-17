بدء تطبيق قواعد أكثر صرامة في القروض العقارية اليوم الاثنين

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يبدأ اليوم الاثنين تطبيق قواعد أكثر صرامة للرهن العقاري على المقرضين من الدرجة الثانية في كوريا، بحيث تتم إدارة "حساب الإقراض" للقروض العقارية المنزلية، المسمى بـ"نسبة خدمة الدين"، بشكل أكثر صرامة.ويقيس هذا النظام الجديد جميع مدفوعات أصل الدين والفوائد كنسبة من الدخل السنوي.وقد اعتمدت البنوك التجارية الكبرى معايير الإقراض الأكثر صرامة للرهون العقارية في العام الماضي.وسوف يتوجب على بنوك الادخار التعاونية، بما في ذلك "نونغ هيوب"، تخفيض متوسط النسبة من حوالي 260% إلى 160% بحلول نهاية عام 2021، ثم إلى 80% بحلول عام 2025.كما سيتوجب على البنوك الادخارية تخفيض متوسط النسبة الحالية التي تزيد عن 110% إلى 90% بنهاية عام 2021، وأن تخفض شركات التأمين تلك النسبة من 73% حاليا، إلى 70%.