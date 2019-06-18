كوريا تكثف جهودها لتعزيز صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات الكم

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أطلقت الأحزاب السياسية المتنافسة في كوريا الجنوبية منصة مشتركة لمناقشة قضية البحث والتطوير والمساعدات الحكومية ذات الصلة بتقنيات معلومات واتصالات الكم، "كوانتوم". ووفقًا للنائب البرلماني "كيم سونغ تيه" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، والنائب "بيون جيه إيل" من الحزب الديمقراطي الحاكم، سيسعى المنتدى البرلماني المعني بتكنولوجيا اتصالات الكم إلى قيادة الجهود التشريعية لتشجيع هذه الصناعة في البلاد. ومن جانبها، رحبت "يو يونغ مين" وزيرة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإنشاء هذا الكيان، وتعهدت بتقديم دعم نشط من قبل الحكومة لتنمية هذه الصناعة. ويذكر أن تقنيات اتصالات ومعلومات الكم تستخدم الحوسبة الكمية مما يساعد على معالجة المعلومات أسرع بملايين المرات مقارنة بأجهزة السوبر كمبيوتر فائقة السرعة، الموجودة حاليا. وتعتبر هذه التقنية ذات قدرة على حل مختلف القضايا الصعبة للثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق نتائج مربحة لمشغلي الخدمات. ومن المتوقع أن يبلغ حجم السوق العالمية لهذه التقنيات حوالي 400 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 350 مليار دولار، بحلول عام 2030، ولكن من المتوقع أن تتخلف كوريا الجنوبية عن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الرائدة عالميا في هذا المجال.