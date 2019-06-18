واشنطن تؤكد مجددا على الحل الشامل والقابل للتحقق للقضية النووية

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، مجددا على هدف الولايات المتحدة المتمثل في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل.جاء ذلك تعليقا على التقارير التي أفادت بأن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" سوف يزور بيونغ يانغ هذا الأسبوع. وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن هدف الولايات المتحدة هو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع زعيمها "كيم جونغ أون". وأضاف المسؤول الأمريكي أن العالم يركز على التزام "كيم" بنزع السلاح النووي. ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق الوثيق مع الدول الأخرى، بما فيها الصين، لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. وصرح مسؤول في الخارجية الأمريكية لوكالة يونهاب بأن واشنطن إلى جانب حلفائها وشركائها والأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الصين، ملتزمون بالهدف المشترك المتمثل في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل. ويقول المراقبون إن الهدف من هذه التصريحات هو التأكيد على مسؤولية الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، في فرض العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.