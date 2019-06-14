سيول تؤكد أن الحوار بين كوريا الشمالية والصين سيساعد على نزع السلاح النووي

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أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أن الحوار بين كوريا الشمالية والصين، سيساعد في نهاية المطاف على نزع السلاح النووي الذي تهدف إليه سيول.وأضافت الوزيرة "كانغ" في تصريح أدلت به اليوم الثلاثاء، فور وصولها إلى مطار إنتشون الدولي قادمة من روسيا، أن مؤشرات إيجابية، تلوح في الأفق بشأن استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وفيما يتعلق بنتائج اجتماع وزيري الخارجية الكوري والروسي الذي عقد أمس الاثنين في موسكو، قالت الوزيرة "كانغ" إنها بحثت مع نظيرها الروسي تطورات الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، والحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.