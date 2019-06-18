الإنفاق السياحي في كوريا الجنوبية يسجل أدنى مستوى خلال 10 سنوات

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وصل متوسط إنفاق السياح الأجانب في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياته خلال عشر سنوات، بعد انخفاضه للربع الرابع على التوالي.ووفقًا لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، والمنظمة الكورية للسياحة اليوم الثلاثاء، فقد أنفق السياح الأجانب في الربع الأول من هذا العام ما متوسطه 1268 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض نسبته 12% عن العام السابق، بحيث اقترب من مستوى الإنفاق في عام 2010.وبحسب الجنسية، فقد أنفق السياح الصينيون ما متوسطه 1735 دولار، يليهم السياح من تايوان حيث أنفقوا ما متوسطه 1131 دولار، والأمريكيون بمتوسط 1103 دولار.وبلغ متوسط إقامة السياح في كوريا الجنوبية 6.9 أيام، أقل بقليل من متوسط الأسبوع الكامل في العام الماضي.وبلغت نسبة زيارات العودة 59.2%، بزيادة قدرها 4.7% عن العام الماضي. وسجل معدل رضا السياح الأجانب 93.9%، بزيادة قدرها 0.2% عن العام السابق.وقد وصل متوسط إنفاق السياح الأجانب ذروته في عام 2015، حيث سجل 1731 دولار، وبدأ في الانخفاض في عام 2016 بعد القيود المفروضة على السفر والبضائع، التي فرضتها الصين بعد اعتراضها على نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، في كوريا الجنوبية.وقد انخفض عدد السياح الصينيين إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق بسبب هذه القيود.