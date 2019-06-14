ترامب يقول إنه سيجتمع مع شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء بأنه سوف يعقد اجتماعا مطولا مع الرئيس الصينى "شي جين بينغ"، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع القادم في مدينة أوساكا اليابانية.وقال "ترامب" في تغريدة نشرها على "تويتر" أمس إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة للغاية مع "شي"، وأنه سيعقد اجتماعًا ممتدًا معه الأسبوع القادم في المنتدى العالمي الذي سيعقد في اليابان. وأضاف أن فرقا من الجانبين ستبدأ المحادثات قبل الاجتماع.وسوف يكون هذا الاجتماع هو الأول بين "ترامب" و"شي" منذ شهر ديسمبر الماضي، عندما التقيا على هامش آخر اجتماعات لقمة مجموعة العشرين في مدينة "بوينس آيرس" في الأرجنتين.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الأمريكي والصيني الحرب التجارية المستمرة بين بلديهما، والتي تصاعدت منذ اجتماعهما الأخير، وكذلك قضايا كوريا الشمالية.ويشار إلى أن الرئيس الصيني سيزور بيونغ يانغ غدا الخميس، حيث يعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".